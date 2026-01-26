Fabrizio Corona ricorre contro lo stop di Falsissimo | Non mi fermo c’è tanta paura della verità

Fabrizio Corona ha presentato ricorso contro lo stop imposto a Falsissimo, esprimendo la volontà di continuare la propria attività. In un contesto in cui si percepisce una crescente tensione tra libertà di informazione e tutela delle figure influenti, Corona sottolinea come il mantenimento della verità rappresenti un elemento fondamentale. La vicenda evidenzia le sfide della libertà di stampa in un sistema spesso percepito come protettivo verso i potenti.

Milano, 26 gennaio 2026 – “Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba. lo non mi fermo ”. È quanto ha scritto, sul suo canale Telegram, Fabrizio Corona dopo che il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso d'urgenza presentato da Alfonso Signorini bloccando così i video, vecchi e nuovi, di 'Falsissimo' sul conduttore tv. Caso Signorini-Corona, il giudice blocca la nuova puntata di Falsissimo di stasera e ogni pubblicazione online sul giornalista Per Corona c'è “solo tanta, ma tanta paura della verità” e “questa non è Giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

