Fabrizio Corona | Mi adeguo al provvedimento Stasera non parlo di Signorini ma del Sistema Mediaset

Fabrizio Corona si pronuncia sul recente provvedimento giudiziario che gli impone di astenersi da contenuti diffamatori nei confronti di Alfonso Signorini, annunciando inoltre le sue prossime mosse sui social. In un video, Corona afferma di rispettare la decisione e di voler discutere, stasera, del Sistema Mediaset, lasciando da parte le questioni legate al conduttore. Un intervento che chiarisce il suo atteggiamento e le intenzioni future.

"lo, da bravo cittadino (obbligato dall'Avv. Chiesa), mi adeguo al provvedimento e rimuovo da questo momento, la possibilità per chiunque di visionare gli episodi 19 e 2o", fa sapere Corona: "Archivio inoltre tutti i reel relativi alle due puntate dai profili social di Falsissimo e Fabrizio Corona (.) riservandomi di ripubblicarli nel momento in cui il ricorso avrà esito favorevole". Quindi, il contenuto della puntata di Falsissimo che comunque manderà in onda stasera, anche se con altro materiale. "Nella puntata di stasera non pubblicherò, perché incredibilmente il giudice me lo ha impedito, le chat, le foto, i video, le interviste, di tutte le persone coinvolte nel Sistema Signorini (.🔗 Leggi su Today.it

Fabrizio Corona commenta il provvedimento giudiziario che lo obbliga a rimuovere le puntate di Falsissimo e a evitare riferimenti a Alfonso Signorini, accusando il sistema Mediaset di favorire il potere.

