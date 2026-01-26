Fabrizio Corona dopo il blocco dei video su Signorini | Non mi fermo Se oggi zittiscono me domani zittiscono voi

Fabrizio Corona ha commentato il blocco dei suoi video su Signorini imposto dal giudice di Milano, affermando che non si fermerà. Corona sottolinea come questa decisione rappresenti un esempio delle protezioni riservate ai personaggi influenti nel nostro paese, e avverte che, se oggi viene zittito lui, domani potrebbe essere impedito ad altri di esprimersi.

Fabrizio Corona commenta la decisione del giudice civile di Milano che gli impedirà di pubblicare contenuti relativi alla sfera privata di Alfonso Signorini: “Non mi fermo, questo è il paese dove i potenti si proteggono tra loro”. Il suo avvocato annuncia che impugnerà il provvedimento.🔗 Leggi su Fanpage.it

