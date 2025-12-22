Fabrizio Corona domani sarà interrogato dopo la denuncia di Signorini per revenge porn
Il caso che è scoppiato su Alfonso Signorini, a causa delle dichiarazioni di Fabrizio Corona, si è ribaltato: ora la Procura ha bloccato la puntata di Falsissimo, sequestrando il materiale all'ex re dei paparazzi. Ciò a seguito della denuncia per revenge porn, da parte del conduttore. Domani mattina Corona verrà interrogato, a seguito della sua richiesta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
