Ex militare identifica il figlio di 16 anni ritrovato prete ortodosso e nonnino riconosce il fratello 20enne

Un ex militare, un giovane di 20 anni e un nonno si sono riconosciuti tra le decine di fotografie delle vittime mostrate dai medici al Lubanof. La scena si è conclusa con tutti e tre in lacrime, il fratello del prete ortodosso che colpiva ripetutamente le proprie ginocchia, mentre il padre di 16 anni veniva identificato come il figlio del sacerdote. Un momento di forte emozione e riconoscimento tra le persone coinvolte.

Un ex militare, il fratello di un prete ortodosso e un nonno. Tutti e tre sono scoppiati a piangere, il fratello del sacerdote sferrando addirittura pugni a ripetizione sulle sue ginocchia, quando hanno riconosciuto - fra le decine di fotografie delle vittime mostrate dai medici del Lubanof.

