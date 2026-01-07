Il Natale ortodosso di Putin celebrato con bambini in divisa militare

Il Natale ortodosso di quest’anno è stato celebrato a Mosca con immagini che mostrano Vladimir Putin insieme a bambini in divisa militare e alle loro famiglie. Le fotografie, diffuse dai media ufficiali russi, evidenziano un momento di festività legato alle tradizioni religiose e sociali del paese, sottolineando il ruolo delle forze armate nella società russa. Un’occasione che riflette l’importanza simbolica di questo periodo per la cultura ortodossa e il contesto nazionale.

Mosca, 7 gen. (askanews) - Immagini provenienti dai media statali russi mostrano il presidente Vladimir Putin celebrare il Natale ortodosso con quelli che sarebbero, in base alle informazioni diffuse, militari russi con le loro famiglie. Nella sequenza compaiono almeno due bambini in divisa militare. Secondo i media, la funzione si è svolta presso la chiesa di San Giorgio il Vittorioso, in una zona non identificata della regione di Mosca. "Chiamiamo spesso il Signore Salvatore, perché in qualche modo è venuto sulla terra per salvare tutti gli uomini. E i guerrieri, i guerrieri della Russia, allo stesso modo, come per incarico del Signore, svolgono questa stessa missione: la difesa della Patria, la salvezza della Patria e del suo popolo", ha affermato Putin davanti ai bambini e alle loro famiglie.

