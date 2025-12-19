Ex Mercati Generali l'ex assessore Berdini | Lì servono case popolari e verde vogliamo un vero confronto

L’ex assessore Berdini torna a parlare degli ex Mercati Generali, sottolineando l’importanza di un progetto che integri case popolari e spazi verdi. Critica la convenzione attuale, ritenendo il metodo adottato sbagliato e il ruolo pubblico troppo indebolito. Un appello a un confronto reale per un’area che può diventare un punto di rinascita urbana sostenibile.

L’urbanista ed ex assessora Paolo Berdini critica la convenzione sugli ex Mercati Generali di via Ostiense: "Metodo sbagliato, ruolo pubblico indebolito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Gli ex Mercati Generali diventeranno uno studentato a 1000 euro al mese. I residenti: “Non vogliamo i topi, ma neanche questo”

Leggi anche: Ex Mercati Generali, Ciaccheri difende la riqualificazione: “Lavoriamo per l’interesse pubblico”

Ex Mercati generali a Roma, Segnalini: «I contributi dei cittadini sono utili ma non va bloccato tutto»; Ex Mercati Generali: le proposte delle realtà territoriali; Ex Mercati Generali: le realtà locali restano contrarie al progetto; Ex Mercati Generali all'Ostiense, braccio di ferro sul progetto del Comune col fondo Hines.

