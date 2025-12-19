Ex Mercati Generali l'ex assessore Berdini | Lì servono case popolari e verde vogliamo un vero confronto
L’ex assessore Berdini torna a parlare degli ex Mercati Generali, sottolineando l’importanza di un progetto che integri case popolari e spazi verdi. Critica la convenzione attuale, ritenendo il metodo adottato sbagliato e il ruolo pubblico troppo indebolito. Un appello a un confronto reale per un’area che può diventare un punto di rinascita urbana sostenibile.
L’urbanista ed ex assessora Paolo Berdini critica la convenzione sugli ex Mercati Generali di via Ostiense: "Metodo sbagliato, ruolo pubblico indebolito". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Gli ex Mercati Generali diventeranno uno studentato a 1000 euro al mese. I residenti: “Non vogliamo i topi, ma neanche questo”
Leggi anche: Ex Mercati Generali, Ciaccheri difende la riqualificazione: “Lavoriamo per l’interesse pubblico”
Ex Mercati generali a Roma, Segnalini: «I contributi dei cittadini sono utili ma non va bloccato tutto»; Ex Mercati Generali: le proposte delle realtà territoriali; Ex Mercati Generali: le realtà locali restano contrarie al progetto; Ex Mercati Generali all'Ostiense, braccio di ferro sul progetto del Comune col fondo Hines.
Ex Mercati Generali, l’ex assessore Berdini: “Lì servono case popolari e verde, vogliamo un vero confronto” - L’urbanista ed ex assessora Paolo Berdini critica la convenzione sugli ex Mercati Generali di via Ostiense: "Metodo sbagliato, ruolo pubblico indebolito" ... fanpage.it
L'ex assessore Berdini sui Mercati generali a Roma: «Interesse pubblico ormai rimpicciolito, ci vuole un parco» - L'urbanista, ex assessore nella giunta Raggi: «Le città non si fanno coi ricorsi, strada fallimentare come per lo stadio della Roma» ... roma.corriere.it
Ex Mercati generali a Roma, Segnalini: «I contributi dei cittadini sono utili ma non va bloccato tutto» - L'assessora ai Lavori pubblici è disponibile al dialogo sulle funzioni pubbliche del progetto che verranno discusse in speciali tavoli tematici. roma.corriere.it
Il commercialista non è uno che “sa usare il modello Redditi”
ringraziamo @arcisolidarietà per la netta presa di posizione a fianco di questa lotta. Se vuoi aderire come cittadino o come associazione al Comitato Civico ex Mercati Generali scrivi a [email protected] Ex Mercati Generali - BASTA Spec - facebook.com facebook
Ex Mercati Generali all'Ostiense, braccio di ferro sul progetto del Comune col fondo Hines x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.