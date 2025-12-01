Doveva essere una normale partita di Serie D quella nel girone I tra Castrumfavara e Athletic Palermo – terminata 1-2 in favore della formazione palermitana – ma è diventata un caso di livello nazionale. Il motivo è il primo gol della formazione rosanero, segnato dal giovane Zalazar al 19esimo del primo tempo. Una rete apparentemente anche stilisticamente bella da vedere, che però in realtà non è nemmeno un gol. Perché a guardare gli highlights, a velocità normale, il tutto non è facilmente percepibile, ma se si guarda il video a rallentatore, è chiaro che il pallone non è entrato tra i pali, ma dall’esterno a causa evidentemente di un buco nella rete della porta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incredibile in Serie D, il pallone entra da un buco della rete ma per l’arbitro è gol: il video diventa virale. Il cavillo nel regolamento