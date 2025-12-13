barbie in mostra ad arcore scoppia la polemica

A Arcore, a poca distanza da Milano, è stata inaugurata una mostra dedicata alle Barbie per affrontare il tema della violenza di genere. L'iniziativa, che ha suscitato reazioni e polemiche, mira a sensibilizzare il pubblico su un problema sociale di grande attualità attraverso un'originale esposizione.

Ad Arcore (Monza e Brianza), una quarantina di chilometri da Milano, per parlare di violenza di genere, hanno scelto loro. le Barbie. Ma la mostra, a Villa Borromeo, è già diventata un caso. All'attacco femministe e sinistra, "Questo stereotipo di donna alta bella bionda con gli occhi azzurri, un po' il simbolo della donna oggetto. Questo collegamento con la violenza di genere sembra forzato è proprio alla base della violenza di genere", commenta Carla Giuzzi (Si). Generazioni di bambine, dal 1959 hanno giocato con loro e le Cinquecento Fashion Dolls esposte, secondo il Comune, rappresentano un raffinato percorso storico sui ruoli femminili. Tgcom24.mediaset.it

Le Barbie fashion in mostra a Villa Borromeo di Arcore - Fino al 18 gennaio 500 bambole per un viaggio attraverso costumi, culture, storie e identità femminili raccontate attraverso l’arte. ilcittadinomb.it