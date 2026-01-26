Endrick meritava di essere accantonato dal Real Madrid? È a Lione da tre settimane e i tifosi già lo venerano

Endrick, recentemente trasferito al Lione, ha già dimostrato il suo valore con una tripletta nel suo primo match ufficiale. Dopo sole tre settimane, i tifosi lo apprezzano e lo sostengono, confermando il suo potenziale. La sua esperienza al Real Madrid non sembra aver ostacolato il suo rapido inserimento nel nuovo club, evidenziando le qualità che lo rendono una promessa del calcio europeo.

Endrick ha siglato una tripletta nell’ultimo match del Lione in Ligue 1, contro il Metz, vinto per 5-2. Il talento brasiliano classe 2006 è in prestito dal Real Madrid. L’Equipe scrive: Mentre i risultati ottenuti da Paulo Fonseca in autunno sembravano a molti una sorta di miracolo, viste le difficoltà della squadra, il Lione è entrato in un’altra logica nel 2026, con il prestito di Endrick. In questa squadra di outsider, ragazzi talentuosi, leader e campioni del mondo al tramonto, sta emergendo un talento superiore, che dà un altro segno che la squadra stia facendo bene. A soli 19 anni, Endrick vuole giocare il prossimo Mondiale col Brasile; il Real deve essere davvero molto forte per non aver bisogno di lui e accantonarlo; Lione, invece, necessita di essere una terra benedetta piuttosto che una d’esilio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

