Endrick dal Real Madrid al Lione Camavinga gli dà un consiglio | Non vestirti mai di verde
Nel mercato di gennaio, Endrick ha lasciato il Real Madrid per trasferirsi al Lione. Il suo ex compagno Camavinga gli ha consigliato di evitare di indossare il verde, un dettaglio simbolico che ha attirato attenzione. Questa scelta, seppur semplice, sottolinea l’importanza di alcune tradizioni e riferimenti nel mondo del calcio. Di seguito, analizzeremo il contesto e le implicazioni di questa curiosa indicazione.
Endrick in questo mercato di gennaio è passato dal Real Madrid al Lione, l'amico ed ex compagno di squadra Camavinga lo ha messo sull'avviso dicendogli che non dovrà mai indossare niente di verde. 🔗 Leggi su Fanpage.it
