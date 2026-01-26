Due serre nel corridoio fertilizzante in doccia e il kit per la marijuana | 37enne arrestato a Torino

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Torino a seguito di un’attività di indagine condotta dal commissariato Madonna di Campagna. Durante le operazioni, sono state trovate due serre nel suo appartamento, un fertilizzante in bagno e un kit per la coltivazione di marijuana. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dalle forze dell’ordine.

I poliziotti del commissariato Madonna di Campagna sono arrivati a lui a seguito di attività info-investigativa. Con gli accertamenti eseguiti nella sua abitazione a Torino è stata riscontrata l'attività di coltivazione di sostanza stupefacente e per questo la polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 37anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sul posto gli agenti percepivano un forte odore di marjuana provenire dalla porta d'ingresso dell'appartamento e dopo aver fatto accesso nell'abitazione, veniva identificato l'uomo. Nel corridoio dell'abitazione gli agenti hanno trovato due serre con 21 vasi contenenti piante già pronte e germogli di marjuana di varie altezze e foglie essiccate.

Era in prova ai servizi sociali ma aveva in garage due serre per coltivare marijuana: 60enne arrestatoUn uomo di 60 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Fornovo di Taro dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantità di marijuana e di un laboratorio per la coltivazione di cannabis.

