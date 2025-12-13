Era in prova ai servizi sociali ma aveva in garage due serre per coltivare marijuana | 60enne arrestato

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Fornovo di Taro dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantità di marijuana e di un laboratorio per la coltivazione di cannabis. L’arresto è avvenuto durante un controllo, rivelando un’attività illecita nascosta all’interno della sua abitazione, nonostante fosse in prova ai servizi sociali.

I Carabinieri della Stazione di Fornovo di Taro hanno arrestato un 60enne italiano, sorpreso nella propria abitazione in possesso di un considerevole quantitativo di marijuana e di un laboratorio artigianale adibito alla coltivazione di piante di "cannabis indica".L’arresto si inserisce nella più. Parmatoday.it

era prova servizi socialiEra in prova ai servizi sociali e aveva due serre in garage per coltivare marijuana. Arrestato 60enne italiano - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Fornovo di Taro hanno arrestato un 60enne italiano, sorpreso nella propria abitazione in possesso di un considerevole quantitativo di marijuana e di ... gazzettadiparma.it

In prova ai servizi sociali. Picchia la ex compagna. Arrestato un 26enne - Era in prova ai servizi sociali, ma sarebbe entrato a casa della sua ex compagna e la avrebbe picchiata, provocandole delle lesioni. ilrestodelcarlino.it

era in prova ai servizi sociali ma aveva in garage due serre per coltivare marijuana 60enne arrestato

© Parmatoday.it - Era in prova ai servizi sociali ma aveva in garage due serre per coltivare marijuana: 60enne arrestato

Come ottenere l'affidamento in prova al sevizio sociale.

Video Come ottenere l'affidamento in prova al sevizio sociale.