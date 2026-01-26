Donald Trump è un fascista?

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Donald Trump al World Economic Forum, le attività delle milizie dell'ICE e le strategie che potrebbero influenzare le istituzioni statunitensi. Si esplorano i temi della governance, della sicurezza e della politica internazionale, offrendo un quadro obiettivo e informativo per comprendere le implicazioni di tali eventi nel contesto attuale.

Le milizie anti-immigrati dell’ICE, l’Immigration and Customs Enforcement, che rapiscono e deportano immigrati, ma anche americani dalla pelle più scura, che separano i bambini delle famiglie, che sparano e uccidono anche cittadini americani bianchi che non obbediscono ai loro ordini, come Nicole Good e Alex Pretti, entrambi a Minneapolis. Non ricordano forse le squadracce di Benito Mussolini agli albori del fascismo? Ed è solo una coincidenza che il capo dell’ICE; Greg Bovino, cammini per le strade del Minnesota con un look che ricorda quello delle SS di Adolf Hitler? Il discorso di Donald Trump al World Economic Forum di Davos - ammesso che si possa chiamarlo discorso, visto quanto era confuso e frammentato - richiama un intervento analogo del Führer, assicura chi si è preoccupato di compararli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Donald Trump é o maior fascista do Século XXI

