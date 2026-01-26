L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Donald Trump al World Economic Forum, le attività delle milizie dell'ICE e le strategie che potrebbero influenzare le istituzioni statunitensi. Si esplorano i temi della governance, della sicurezza e della politica internazionale, offrendo un quadro obiettivo e informativo per comprendere le implicazioni di tali eventi nel contesto attuale.

Le milizie anti-immigrati dell’ICE, l’Immigration and Customs Enforcement, che rapiscono e deportano immigrati, ma anche americani dalla pelle più scura, che separano i bambini delle famiglie, che sparano e uccidono anche cittadini americani bianchi che non obbediscono ai loro ordini, come Nicole Good e Alex Pretti, entrambi a Minneapolis. Non ricordano forse le squadracce di Benito Mussolini agli albori del fascismo? Ed è solo una coincidenza che il capo dell’ICE; Greg Bovino, cammini per le strade del Minnesota con un look che ricorda quello delle SS di Adolf Hitler? Il discorso di Donald Trump al World Economic Forum di Davos - ammesso che si possa chiamarlo discorso, visto quanto era confuso e frammentato - richiama un intervento analogo del Führer, assicura chi si è preoccupato di compararli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Donald Trump è un fascista?

Trump e un pinguino alla conquista della Groenlandia, ironia del webÈ diventato virale il post della Casa Bianca generato con l'Ia su X con la foto di Donald Trump di spalle che cammina sulla neve insieme ad un pinguino che regge la bandiera Usa, dirigendosi verso le ... ansa.it

Groenlandia, ecco come è nato il dietrofront di Donald TrumpIl rischio di una crisi transatlantica è durato poche ore, ma ha fatto tremare tutte le cancellerie europee. All'arrivo di Donald Trump a ... iltempo.it

“A un certo punto” l’Ice lascerà Minneapolis, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump nel corso di una intervista telefonica di cinque minuti al Wall Street Journal, senza indicare una tempistica sul ritiro: “Stiamo rivalutando tutto”. Dopo la sparatoria - facebook.com facebook

A #Minneapolis Donald #Trump non sta dichiarando guerra all’immigrazione ma alla democrazia. Il #Minnesota, diventato senza volerlo il terreno di sperimentazione di questa deriva autoritaria, è su un crinale delicato: somiglia a una trappola. Domani su x.com