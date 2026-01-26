DIRETTA L' ultimo saluto di Firenze a Rocco Commisso | segui live la Messa in Duomo

Segui in diretta la messa in Duomo a Firenze, dedicata a Rocco Commisso. L’evento rappresenta l’ultimo saluto della città al presidente della Fiorentina. La cattedrale si sta lentamente riempiendo, con le squadre del settore giovanile già presenti all’interno. Rimani aggiornato sugli sviluppi e sui momenti principali dell’omaggio in questa occasione di riflessione e commozione.

Alle 18 in Duomo la messa di commemorazione: la città, i tifosi e le istituzioni si stringono attorno alla famiglia del presidente viola 17:25 Come già detto, alla messa parteciperanno tante personalità del mondo del calcio. Tra i tanti presenti si segnalano Matteo Marani, presidente della Lega Pro, oltre a diversi ex viola come Dainelli, oggi collaboratore tecnico del Pisa, e Beppe Iachini, ex allenatore viola che ai canali della Fiorentina ha ricordato così Rocco Commisso: "Mi diceva sempre che ero come lui, un lavoratore. Mi diceva che si rivedeva in me e nel mio spirito. Una persona che ha sempre avuto delle belle parole nei miei confronti.

Fiorentina: Catherine Commisso e il figlio Giuseppe arrivati a Firenze. Lunedì messa in Duomo per Rocco

Catherine Commisso e il figlio Giuseppe sono arrivati a Firenze, dove lunedì parteciperanno alla messa in Duomo dedicata a Rocco Commisso.

L’ultimo saluto a Rocco Commisso. Firenze si raccoglie in Cattedrale, presente tutta la famiglia

Firenze si prepara a rendere l’ultimo saluto a Rocco Commisso, figura di rilievo per la città e la Fiorentina.

