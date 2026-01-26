DIRETTA L' ultimo saluto di Firenze a Rocco Commisso | segui live la Messa in Duomo

Segui in diretta la messa in Duomo a Firenze, dedicata a Rocco Commisso. L’evento rappresenta l’ultimo saluto della città al presidente della Fiorentina. La cattedrale si sta lentamente riempiendo, con le squadre del settore giovanile già presenti all’interno. Rimani aggiornato sugli sviluppi e sui momenti principali dell’omaggio in questa occasione di riflessione e commozione.

Alle 18 in Duomo la messa di commemorazione: la città, i tifosi e le istituzioni si stringono attorno alla famiglia del presidente viola 17:25 Come già detto, alla messa parteciperanno tante personalità del mondo del calcio. Tra i tanti presenti si segnalano Matteo Marani, presidente della Lega Pro, oltre a diversi ex viola come Dainelli, oggi collaboratore tecnico del Pisa, e Beppe Iachini, ex allenatore viola che ai canali della Fiorentina ha ricordato così Rocco Commisso: “Mi diceva sempre che ero come lui, un lavoratore. Mi diceva che si rivedeva in me e nel mio spirito. Una persona che ha sempre avuto delle belle parole nei miei confronti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su rocco commisso

Catherine Commisso e il figlio Giuseppe sono arrivati a Firenze, dove lunedì parteciperanno alla messa in Duomo dedicata a Rocco Commisso.

Firenze si prepara a rendere l’ultimo saluto a Rocco Commisso, figura di rilievo per la città e la Fiorentina.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su rocco commisso

Argomenti discussi: Valentino, i funerali a Roma: il mondo della moda e i divi di Hollywood per l'ultimo saluto all'Imperatore. Presenti Donatella Versace, Anne Hathaway, Liz Hurley, Anna Wintour; L’ultimo saluto a Valentino, apre oggi la camera ardente a Roma; L’ultimo saluto a Commisso: funerale in diretta streaming. Da Pradè a Casamonti, chi ci sarà; Valentino, i funerali del re della moda a Roma. Il compagno: Non ti dico addio, ma grazie.

Oggi alle 18 l'ultimo saluto a Rocco Commisso: diretta speciale di Radio FirenzeViolaOggi pomeriggio alle ore 18, presso il Duomo di Firenze è in programma la Messa in Suffragio di Rocco Commisso. Sarà l'ultimo saluto della città al presidente ... firenzeviola.it

L’ultimo saluto a Commisso: funerale in diretta streaming. Da Pradè a Casamonti, chi ci saràCamera ardente nel New Jersey, poi la cerimonia funebre nella cattedrale di San Patrizio a New York. Lunedì 26 gennaio la messa di commemorazione in Duomo a Firenze ... lanazione.it

Firenze e la Fiorentina salutano Rocco Commisso con 'Sarà per Te' di Francesco Nuti e 'Tears in Heaven' di Eric Clapton. Dolce e straziante, quel che la musica può fare al cuore. Un momento fortissimo. x.com

Agenzia di Stampa ITALPRESS. . A New York si è tenuto l'ultimo saluto a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso all'età di 76 anni. La cerimonia funebre si è svolta alla St. Patrick's Cathedral, sulla Fifth Avenue: oltre alla famiglia, a partire dall - facebook.com facebook