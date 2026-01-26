Firenze si prepara a rendere l’ultimo saluto a Rocco Commisso, figura di rilievo per la città e la Fiorentina. A dieci giorni dalla scomparsa del presidente, i cittadini e la famiglia si riuniscono oggi alle 18 in Cattedrale per una messa di commemorazione. Commisso, sepolto a Mahwah nel New Jersey, lascia un ricordo profondo e duraturo nella comunità fiorentina.

Firenze, 26 gennaio 2026 – Firenze si prepara a salutare per l’ultima volta Rocco Commisso. Dieci giorni esatti dopo la scomparsa del presidente della Fiorentina (che da mercoledì scorso riposa al Maryrest Cemetery & Mausoleum a Mahwah nel New Jersey), l’appuntamento è oggi alle 18 in Cattedrale per una messa di commemorazione. In Duomo sono attesi tutti coloro che vorranno tributare un ultimo omaggio a Rocco, come amava farsi chiamare il presidente da tifosi, dipendenti e calciatori. Catherine, il futuro è viola: “Restiamo vicini a voi. E sabato saremo in città” E’ rimasta incerta fino all’ultimo la presenza di Catherine, Joseph e Marisa (inizialmente attesi al Franchi già per la partita di sabato sera contro il Cagliari), ma alla fine la famiglia Commisso è riuscita a sbarcare in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo saluto a Rocco Commisso. Firenze si raccoglie in Cattedrale, presente tutta la famiglia

Bologna Fiorentina si gioca: l'ultimo saluto a Rocco Commisso sul campoBologna e Fiorentina si affrontano in una partita che assume un significato speciale, rendendo omaggio a Rocco Commisso sul campo.

L'ultimo saluto a Rocco Commisso: ecco quando si celebreranno le esequieLe esequie di Rocco Commisso si terranno nella Cattedrale di San Patrizio, a New York, con due giorni dedicati alle visite dei familiari e amici.

