Marco Columbro | In tv non mi chiamano più è un enigma Parlare con Pier Silvio Berlusconi è difficilissimo

Marco Columbro non riesce a capire perché la sua carriera in televisione sia finita, ormai da quasi 20 anni: "È un enigma che mi porterò nella tomba. Parlare con Pier Silvio Berlusconi è difficilissimo, ci ho rinunciato.Non sono più miliardario come un tempo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

