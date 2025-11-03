Quinta giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

Nella quinta giornata basket Serie A 20252026 la capolista Brescia perde l'imbattibilita', in virtù della sconfitta contro Trapani 86-75, e viene raggiunta in vetta da Bologna, che passa a Trento(83-102), da Milano, che stende Reggio Emilia per 93-71, e da Tortona che supera Napoli(87-76). Venezia piega Varese(86-75), mentre Cantù si aggiudica il derby lombardo contro Cremona( 91-83). Nei due anticipi, primo successo per la neopromossa Udine a Sassari(70-88), mentre Trieste espugna Treviso(100-107). QUINTA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI SASSARI-UDINE 70-88 TRENTO-BOLOGNA 83-102 TREVISO-TRIESTE.

