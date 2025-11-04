Di Pillo Pettinari sindaco sui nuovi abbattimenti di alberi in via Pisacane | C' è una brutta aria in città FOTO
Nuovo attacco all'amministrazione Masci da parte di Massimiliano Di Pillo, capogruppo comunale di “Pettinari sindaco” che denuncia un nuovo presunto caso di abbattimento di alberi, dopo essersi recato in via Pisacane angolo via Castellamare:"Siamo ancora immersi nell’ammaliante racconto delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
Di Pillo (Pettinari sindaco): "40 alberi da tagliare e uno scenario apocalittico, serve un cambio di marcia" ift.tt/Fp85eOc - X Vai su X
ULTIM’ORA : PETTINARI E DI PILLO AGGREDITI NEL FORTINO DELLA DROGA Ieri, 31 ottobre 2025, intorno alle ore 16.55, io e il collega Massimiliano Di Pillo, ci siamo recati presso il civico 229 in Via Tavo a Pescara, per fare un ennesimo soprallu - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco di Trento, 'per 2040 necessari 6.000 nuovi alloggi' - "Quando pensiamo ad una città, al di là del singolo provvedimento amministrativo, conta capire qual è l'anima di quella città. ansa.it scrive