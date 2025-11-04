Di Pillo Pettinari sindaco sui nuovi abbattimenti di alberi in via Pisacane | C' è una brutta aria in città FOTO

Ilpescara.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo attacco all'amministrazione Masci da parte di Massimiliano Di Pillo, capogruppo comunale di “Pettinari sindaco” che denuncia un nuovo presunto caso di abbattimento di alberi, dopo essersi recato in via Pisacane angolo via Castellamare:"Siamo ancora immersi nell’ammaliante racconto delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Il sindaco di Trento, 'per 2040 necessari 6.000 nuovi alloggi' - "Quando pensiamo ad una città, al di là del singolo provvedimento amministrativo, conta capire qual è l'anima di quella città. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pillo Pettinari Sindaco Nuovi