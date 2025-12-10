Infortunio Calhanoglu stop amaro ma traguardo storico | 200 presenze con l’Inter! Il post celebrativo sui social – FOTO

Hakan Calhanoglu ha raggiunto un traguardo importante con l'Inter, arrivando a 200 presenze con il club. Tuttavia, l'infortunio subito nel giorno di questa celebrazione ha rappresentato un momento amaro. Il centrocampista turco ha condiviso sui social la propria gioia per la storica conquista, nonostante le difficoltà legate all'infortunio.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu nel giorno delle 200 presenze nerazzurre: il centrocampista turco ha manifestato la propria gioia sui social. Serata agrodolce per l'Inter e per Hakan Calhanoglu. Nel big match di Champions League contro il Liverpool, il centrocampista turco è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena 11 minuti per un problema all' adduttore della gamba destra. Un'uscita immediata che ha acceso l'allarme nello staff medico nerazzurro, con esami strumentali già programmati per chiarire i reali tempi di recupero. Il tutto è avvenuto proprio nella sera in cui Calhanoglu ha tagliato un traguardo personale di altissimo livello: le 200 presenze con la maglia dell'Inter.

Inter, sconfitta e infortuni per Calhanoglu e Acerbi: quanto staranno fuori i due nerazzurri - In casa Inter ci si chiede quando Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi torneranno a disposizione. Scrive spaziointer.it

Inter, come stanno gli infortunati: Calhanoglu punta la Supercoppa, Acerbi torna nel 2026 - Il difensore tornerà nel 2026, il centrocampista potrebbe tornare per la Supercoppa. Segnala fanpage.it

L'infortunio di #Calhanoglu apre un vuoto pesante in mezzo al campo Tutti gli occhi su #Barella per il ruolo di regista nelle prossime gare Puntare sull'ex #Cagliari è davvero la scelta giusta?

Francesco #Acerbi e Hakan #Calhanoglu lasciano San Siro? Entrambi i giocatori nerazzurri sono stati sostituiti per infortunio nel corso del primo tempo della sfida persa contro il Liverpool #Inter #ChampionsLeague #Sportitalia