Desaparecidos la parola che da un secolo all’altro si è fatta globale

Nel 2026 si celebrano tre anniversari significativi legati al termine “desaparecidos”, parola che da un secolo ha assunto un riconoscimento internazionale. Questi eventi, pur distanti nel tempo, condividono il tema della sparizione forzata e della ricerca di verità. Analizzare questi anniversari permette di riflettere sulle implicazioni storiche e sociali di un fenomeno che ha coinvolto molte nazioni e continenti.

Questo 2026 ci propone tre anniversari importanti, distanti tra loro temporalmente ma accomunati da una parola: "desaparecidos". Le "sparizioni forzate e involontarie", così definite dal punto di vista giuridico, sono uno dei più gravi crimini di diritto internazionale, che continua a realizzarsi fino a quando lo stato non riveli il destino o la localizzazione delle persone coinvolte e, dopo che la sparizione è stata confermata, non restituisca i resti dei corpi alle famiglie. L'angoscia provata dai familiari nel non sapere dove e come si trovi una persona a loro cara e nel vedersi negata ogni informazione a chiunque la chiedano, è inimmaginabile.

