L’altro gol del secolo che Maradona segnò in Colombia VIDEO
Maradona il gol del secolo l’aveva già segnato, sei anni prima di quello all’Inghilterra nei quarti del Mondiale 1986. Ne ha fatti due, molto simili. Ma il primo, dicono, gli piacesse ancora di più. Era il febbraio del 1980, Maradona ha 19 anni. Gioca per l’Argentinos Juniors ed è stato incoronato campione del mondo juniores pochi mesi prima, dopo essere stato nominato miglior giocatore del torneo. È già una stella adorata in Sud America e, durante una tournée in Colombia, l’Argentinos Juniors affronta il club colombiano del Deportivo Pereira. Quella sera – racconta L’Equipe – Diego segna una tripletta, ma è il suo secondo gol, segnato al 71° minuto, che passerà alla storia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
“L’altro gol del secolo” che Maradona segnò in Colombia (VIDEO) Il racconto de L'Equipe: Uguale, forse più bello di quello segnato all'Inghilterra. Era il 1980. Lo segnò nel match tra Argentinos Juniors i colombiani del Deportivo Pereira - facebook.com Vai su Facebook
I due calciatori che più hanno definito questo secolo continuano a segnare, far segnare (uno più dell'altro) e far parlare Vai su X
Maradona e il «gol del secolo» su una moneta per i Mondiali 2026 - Una moneta commemorativa per il Mondiale 2026, che si disputerà per la prima volta in tre paesi: Canada, Stati Uniti e Messico. Segnala corriere.it
Maradona, la maglia del "gol del secolo" è stata venduta per 8,4 milioni di euro - È questo il valore della casacca dell'Argentina indossata da Diego Armando Maradona il 22 giugno 1986. m.tuttomercatoweb.com scrive
Un murales per la punizione del secolo di Maradona - Lunedì 3 novembre alle ore 19,30 il Napoli Club 'Maddaloni Partenopea', per celebrare questa data così ... Da ansa.it