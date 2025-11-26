L’altro gol del secolo che Maradona segnò in Colombia VIDEO

Maradona il gol del secolo l’aveva già segnato, sei anni prima di quello all’Inghilterra nei quarti del Mondiale 1986. Ne ha fatti due, molto simili. Ma il primo, dicono, gli piacesse ancora di più. Era il febbraio del 1980, Maradona ha 19 anni. Gioca per l’Argentinos Juniors ed è stato incoronato campione del mondo juniores pochi mesi prima, dopo essere stato nominato miglior giocatore del torneo. È già una stella adorata in Sud America e, durante una tournée in Colombia, l’Argentinos Juniors affronta il club colombiano del Deportivo Pereira. Quella sera – racconta L’Equipe – Diego segna una tripletta, ma è il suo secondo gol, segnato al 71° minuto, che passerà alla storia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

