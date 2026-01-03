Debiti con Siciliacque Aica dopo la condanna | Pagheremo quando arriveranno i fondi della Regione

Aica ha comunicato che onorerà i debiti verso Siciliacque, pari a circa 8 milioni di euro, non appena riceverà i fondi dalla Regione. La decisione arriva in seguito all’ordinanza del tribunale di Palermo, notificata ieri, che ha condannato l’azienda al pagamento. La situazione riflette le difficoltà finanziarie di Aica e l’attesa di risorse pubbliche per regolare i debiti contratti.

L'Aica ha diffuso una nota ufficiale dopo l'ordinanza del tribunale di Palermo, notificata ieri e immediatamente esecutiva, che condanna l'azienda al pagamento di debiti per quasi 8 milioni di euro in favore di Siciliacque. Nella nota, indirizzata a Siciliacque, Aica chiarisce che "procederà.

