Dawson' s Creek | in vendita la casa della serie Tv Qui tutte le foto

La casa di Dawson’s Creek, celebre serie TV degli anni ’90, è ora disponibile in vendita. Questo iconico luogo ha segnato un’epoca e rappresenta un elemento fondamentale del successo della serie. Di seguito, tutte le foto che mostrano l’interno e l’esterno di questa residenza, offrendo uno sguardo autentico sulla dimora che ha fatto da sfondo alle avventure dei personaggi.

Ecco com'è davvero la casa di Dawson's Creek, simbolo della Tv anni '90, che ha fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo +++dropcap Chi ha amato Dawson's Creek la riconoscerebbe ovunque: il portico bianco, la finestra della camera da letto, il pontile che si allunga verso l'acqua. È qui che Dawson sognava di diventare regista, che Joey entrava di nascosto dalla finestra, che gli amici si confrontavano sul senso della vita mentre il sole tramontava sul creek. Scene che, a distanza di oltre vent'anni, continuano a vivere nella memoria collettiva.

