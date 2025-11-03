Ho detto a Sinner | non so come finirà non posso prendermi l’impegno Ma non volevo lasciarlo a piedi gli ho fatto un paio di nomi | uno era Darren Cahill | parla Boris Becker

“Credo alla contaminazione involontaria. Il doping è lontanissimo dal suo carattere”. Anche Boris Becker si schiera accanto a Jannik Sinner, che a Parigi ha riconquistato la prima posizione nel ranking Atp, sul caso Clostebol di qualche mese fa. Il tre volte campione Wimbledon – intervistato dal Corriere della Sera – ha parlato del tema doping nel tennis, prendendo le difese dell’altoatesino: “Mi fido meno di giocatori che magari hanno avuto una sola, straordinaria stagione sul rosso o sembrano fenomenali per due-tre tornei. Cose così puzzano un po’. Ma Jannik è tra i migliori da anni”. Con Sinner per il caso doping, con Sinner anche per la scelta di rinunciare alle finali di Coppa Davis: “Ho letto che si è alzato un polverone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho detto a Sinner: non so come finirà, non posso prendermi l’impegno. Ma non volevo lasciarlo a piedi, gli ho fatto un paio di nomi: uno era Darren Cahill”: parla Boris Becker

