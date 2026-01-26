Darderi la racchetta lanciata contro Sinner e la ‘maledizione’ del bambino in tribuna

Luciano Darderi si è confrontato con Jannik Sinner negli ottavi degli Australian Open 2026, perdendo in tre set. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 (2), evidenziando un incontro senza grandi sorprese. La sfida ha messo in luce la crescita del giovane tennista italiano, in un contesto di alta tensione e aspettative.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.