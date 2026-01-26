Darderi la racchetta lanciata contro Sinner e la ‘maledizione’ del bambino in tribuna
Luciano Darderi si è confrontato con Jannik Sinner negli ottavi degli Australian Open 2026, perdendo in tre set. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 (2), evidenziando un incontro senza grandi sorprese. La sfida ha messo in luce la crescita del giovane tennista italiano, in un contesto di alta tensione e aspettative.
(Adnkronos) – Nervosismo per Luciano Darderi. Oggi, lunedì 26 gennaio, il tennista azzurro è stato battuto da Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 (2) in una partita con poca storia, in cui il numero 24 del mondo non ha nascosto la propria frustrazione. Difficili i primi due set, in cui Darderi, forse complice anche la tensione di affrontare il numero due del mondo, ha fatto il pieno di errori gratuiti. Proprio in seguito a due di questi, che gli sono costati il break nel secondo parziale, l'italo-argentino si è lasciato andare a un gesto plateale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
