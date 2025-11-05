Sinner e la maledizione delle finali perse con mamma Siglinde in tribuna | Dopo Roma e Parigi per lei Wimbledon era l’ultima chance – Il video

Nel box di Jannik Sinner mai si è presentata mamma Siglinde. Troppa sofferenza, troppa tensione e, probabilmente, anche una buona dose di superstizione. La madre del tennista altoatesino glielo aveva promesso anni fa, come lo stesso azzurro ha raccontato in un’intervista a Sky Sport: «Quando ho iniziato a giocare meglio e parlo di due, tre anni fa, mia mamma mi ha detto: io non voglio essere nel tuo box, però se fai le finali in un Grande Slam in Europa io voglio essere lì. All’inizio ho riso e le ho detto sì. ma tanto pensavo che non sarebbe mai successo». Poi sono arrivati gli Internazionali di Roma, un’eccezione alla regola degli Slam, e il Roland Garros. 🔗 Leggi su Open.online