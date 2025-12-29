Visita guidata tra i saloni di villa Tasca | dal primo conte donna al Parsifal di Wagner

Domenica 4 gennaio alle 10:30 si svolge l’ultima visita guidata dell’anno a Villa Tasca, residenza storica di Palermo. Durante l’itinerario si esploreranno i saloni, il giardino romantico e si approfondirà la storia della villa, un esempio di eleganza e tradizione siciliana. Un’occasione per scoprire un patrimonio culturale e architettonico di grande valore, immersi in un ambiente ricco di storia e fascino.

Domenica 4 Gennaio alle ore 10:30, prefestivo ed ultima data dell'anno, lasciati coinvolgere in una visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più esclusive di Sicilia e casa dei conti Tasca d'Almerita. Entreremo in una dimora con.

