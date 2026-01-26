A partire dal 2027, Gault&Millau apre un nuovo capitolo in Italia. La notizia è stata annunciata a Praga durante la cerimonia annuale dedicata alla guida per la Repubblica Ceca, segnando un passo importante nell’espansione internazionale del riconosciuto riferimento per la valutazione di ristoranti e chef. Questa novità rappresenta un’opportunità per il settore enogastronomico italiano di confrontarsi con una guida di livello internazionale.

Gault&Millau arriva ufficialmente in Italia. L’annuncio è stato dato a Praga, durante la cerimonia annuale della guida dedicata alla Repubblica Ceca. A condurre l’edizione italiana sarà Ingrid Badurina Danielsson – già ai vertici dell’edizione croata della guida – con un team di circa cento ispettori, e una visione che promette di unire il metodo francese allo sguardo italiano. « Gli ispettori italiani non saranno critici professionisti, ma giornalisti, esperti e appassionati di gastronomia» precisa Daniele Scaglia, general manager per l’Italia di Gault&Millau. «Alcuni seguiranno un percorso di formazione in Francia, altri direttamente in Piemonte. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Dal 2027 un nuovo capitolo per la Gault&Millau

Life is Strange: Reunion è stato recentemente inserito nel database del PEGI, l'ente europeo di classificazione dei videogiochi.

