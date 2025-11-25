Roma Stati Generali del Turismo | un bilancio dopo la prima edizione

Roma, 25 novembre 2025 – Si è conclusa oggi la prima edizione di Roma Magnetica – Stati Generali del Turismo di Roma Capitale, la due giorni che ha riunito esperti, istituzioni e protagonisti dell’industria turistica per delineare la strategia futura della città. Un settore in crescita che attrae oltre 2.000 partecipanti La manifestazione ha registrato una partecipazione complessiva di più di 2.000 persone, un dato che conferma l’interesse verso un settore che continua a rappresentare uno dei principali motori di crescita della Capitale. Il programma ha portato allo stesso tavolo accademici internazionali, esperti di destination management, rappresentanti dell’ospitalità, operatori dell’audiovisivo e della ristorazione, insieme ai vertici istituzionali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it