Crollo parziale di Palazzo Leoni a Forino | Sarebbe potuto essere una tragedia

Il crollo parziale di Palazzo Leoni a Forino rappresenta un episodio di rilevante importanza per il patrimonio storico locale. L’incidente, avvenuto il 25 gennaio 2026, ha causato il cedimento di una parte dell’edificio, che si trova al centro della comunità. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma l’evento sottolinea l’importanza di interventi di conservazione e tutela del patrimonio storico.

Il sindaco Antonio Olivieri ringrazia i soccorritori per l'intervento tempestivo. Nessun ferito, ma danni alle proprietà circostanti. La città resta in allerta Forino, 25 gennaio 2026 – Un frammento di storia è crollato ieri. Palazzo Leoni, antico simbolo di Forino, ha ceduto. Un angolo di pietra frantumato dal peso del tempo e dell'incuria. È accaduto in pieno giorno, mentre la città era in movimento, e, fortunatamente, non si è trasformato nella tragedia che avrebbe potuto essere. Parole che, pur nella loro semplicità, portano con sé il peso di una realtà pesante. Merito di questi interventi tempestivi, il peggio è stato evitato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Crollo di una palazzina disabitata a ForinoNel tardo pomeriggio di oggi, una palazzina disabitata a Forino, in provincia di Avellino, è crollata.

Leggi anche: Crollo parziale di una torre medievale a Roma

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Ricostruzione del centro storico a Visso: avviati i lavori per il recupero di Palazzo Trinità -; Casoria, crollo palazzo, il Sindaco: nostro primo obiettivo proteggere le persone e riportare sicurezza; Crollo palazzo Leoni, la lunga notte di Forino: Macerie e paura, dramma sfiorato; Crollo Palazzo Leoni, il sindaco Olivieri: poteva essere una tragedia, perso un pezzo di storia.

Crollo Palazzo Leoni, il sindaco Olivieri: poteva essere una tragedia, perso un pezzo di storiaFORINO- Il sindaco di Forino Antonio Olivieri e’ intervenuto con una nota dopo il crollo parziale di una ala di Palazzo Leoni per ringraziare quanti sono prontamente intervenuti a seguito del crollo ... irpinianews.it

Crollo a Forino, Palazzo Leoni viene giù all’improvviso: intervento decisivo delle unità cinofile di SalernoCrolla Palazzo Leoni a Forino. L'intervento del Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco di Salerno esclude la presenza di vittime tra le macerie dell'edificio. infocilento.it

CRONACA - CROLLO PALAZZO LEONI A FORINO, IL SINDACO OLIVIERI: “PRIORITÀ LA SICUREZZA DEI CITTADINI” Paura nella serata di ieri per il crollo parziale di Palazzo Leoni, storico edificio del 1724 e simbolo della città di Forino. Sul posto sono int - facebook.com facebook

Crollo parziale di una porzione del tetto di una palazzina, nessun ferito. A Castelfiorentino: edificio dichiarato non fruibile, cinque famiglie allontanate #ANSA x.com