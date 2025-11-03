Crollo parziale di una torre medievale a Roma

Il 3 novembre una torre medievale di Roma, in fase di ristrutturazione, è parzialmente crollata e un operaio è rimasto intrappolato tra le macerie, hanno riferito le autorità. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Crollo parziale di una torre medievale a Roma

Parziale crollo della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, ai Fori Imperiali, che è in stato di ristrutturazione. Due operai sono stati estratti dalle macerie, uno di loro sarebbe ferito: si tratta di un 64enne, che ha riportato un trauma cranico. Durante le op - facebook.com Vai su Facebook

Roma: crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali - ilmetropolitano.it/2025/11/03/rom… #ilmetropolitano - X Vai su X

La Torre dei Conti a Roma: dal Medioevo al restauro coi fondi del Pnrr, fino al crollo parziale - Fu originariamente costruita intorno all'858 da Pietro dei Conti di Anagni sopra i resti di un tempio romano, il Tempio della Pace, e ampliata nel 1203 da Papa Innocenzo III ... Secondo msn.com

Crollo ai Fori Imperiali, la Procura apre un’indagine: operaio sotto le macerie alla Torre dei Conti - La Procura di Roma ha aperto un’indagine in relazione al crollo parziale della Torre dei Conti, monumento medievale situato tra via Cavour e i Fori ... Da castellinotizie.it

La storia della Torre dei Conti crollata a Roma. Petrarca la definì “unica al mondo” - Anche nota come Torre Maggiore o Secura, la prima struttura fu eretta nell’858 e fu fatta ampliare nel 1203 da Papa innocenzo III. Riporta msn.com