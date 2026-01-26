Crollo a Forino decisivo l’intervento del Nucleo Cinofili

Nella serata di ieri a Forino si è verificato il crollo di un edificio disabitato, che ha richiesto l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso. La presenza del Nucleo Cinofili si è rivelata determinante per valutare la situazione e garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso. L’evento ha destato preoccupazione tra la comunità, ma non si registrano feriti o persone coinvolte.

Momenti di apprensione nella serata di ieri a Forino, dove il improvviso crollo di un edificio disabitato ha fatto scattare l’immediato piano dei soccorsi. L’episodio ha riguardato un palazzo storico da tempo non abitato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118, con l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di persone coinvolte. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto il supporto del Comando di Salerno del Nucleo Cinofili con il Vigile Coordinatore Giuseppe D’Amato e il cane Ben, specializzato nella ricerca di persone disperse sotto le macerie. 🔗 Leggi su Zon.it

