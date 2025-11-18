Il Nucleo Cinofili di Orio al Serio stana il personal trainer che portava sostanze dopanti in palestra
In un borsone sportivo e nel suo armadietto della palestra di Busnago, in provincia di Monza-Brianza, aveva blister e intere confezioni di farmaci vietati in Italia, ma commercializzati all’estero, sostanze dopanti per aumentare le prestazioni sportive e la massa muscolare. Per questo motivo E.G. 44 anni, residente a Mezzago, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati dello stesso tipo, è stato denunciato con l’accusa di ricettazione e di utilzzo o somministrazione di doping. I farmaci vietati e i blister sono stati individuati a seguito di un controllo svolto dai carabinieri di Bellusco, con il supporto del Nas di Milano e del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, che ha interessato alcune strutture sportive della provincia di Monza-Brianza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
