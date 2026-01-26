Negli ultimi quattro anni, in diversi paesi, si osserva un calo dei giovani tra 18 e 22 anni che si identificano come transessuali o non binari, passando dall’8,6% al 3,2%. Anche tra le fasce di età più mature si registra una diminuzione. Questa tendenza solleva domande sulla percezione e sulla definizione di identità di genere, invitando a riflettere sui cambiamenti sociali e culturali in atto.

Negli Usa nella fascia tra 18 e 22 anni sono scesi dall’8,6 al 3,2% nell’ultimo quadriennio Pure tra i più maturi si registra un calo. E le serie tv con protagonisti «fluidi» fanno flop. «L’identità di genere è una tendenza e non è più così “cool”». Così scriveva lo scorso autunno, senza nascondere un certo entusiasmo, Sarah Holliday, giornalista del Washington Stand. Ad ispirare questo commento era stato The decline of trans and queer identity among young americans, studio di Eric Kaufmann, sociologo e direttore del Centre for Heterodox Social Science presso l’Università di Buckingham. Con questo lavoro di 27 pagine - di cui aveva dato notizia anche La Verità -, l’accademico aveva scoperto una inversione di tendenza, ovvero che la quota di studenti che si identificano con un genere diverso da maschile o femminile - ovvero come «non binari» - ha raggiunto il picco nel 2023 (6,8%) e si è dimezzata nei due anni dopo, fermandosi nel 2025 a 3,6%. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Crolla il numero di ragazzi transessuali o «non binari». È il tramonto del gender?

