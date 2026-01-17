Il Napoli si prepara ad affrontare oggi alle 18 al Maradona il match contro il Sassuolo. Una sfida importante, considerata come un’ultima possibilità per consolidare la posizione in classifica. La partita rappresenta un momento chiave della stagione, con i partenopei determinati a ottenere un risultato positivo per mantenere vive le speranze di obiettivi stagionali.

"> NAPOLI – È una partita che profuma di ultima occasione quella che il Napoli affronta oggi alle 18 al Maradona contro il Sassuolo. Un incrocio delicatissimo nella corsa scudetto, il secondo consecutivo in casa e il terzo in dieci giorni contro una squadra di medio-bassa classifica. Come racconta Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, gli azzurri sono chiamati a una risposta immediata dopo i recenti passi falsi. La squadra di Antonio Conte, costretto anche oggi a guidare dalla tribuna per il secondo turno di squalifica (in panchina Stellini), non è andata oltre il pareggio nelle ultime uscite casalinghe contro Parma e Verona, rispettivamente 14ª e ultima in classifica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Ultima chiamata Napoli”

Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “Nkunku, ultima chiamata”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Sterling è l’ultima idea british”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Antonio Arena il predestinato della Roma. Fino al 2022 non parlava italiano, la chiamata del Pescara: «Sembrava Inzaghi»; Ancona, i numeri della crisi. Domani la Coppa Italia a Pomezia e domenica in trasferta con la Sammaurese è già ultima chiamata; Calciomercato Roma, da Raspadori a Malen e Robinio Vaz: tutte le trattative; Affari tuoi, Ivan ascolta la fidanzata ed evita il pacco da 20 euro: la coppia umbra esulta con i 35 mila euro del dottore.

Lazio, ultima chiamata per Noslin: contro il Como servono i suoi gol - Dopo i tre punti conquistati non senza fatica contro il Verona la Lazio si prepara a scendere in campo all’Olimpico nel monday night in programma contro il Como che ad ... lalaziosiamonoi.it