Corona non ferma Falsissimo | Se mi volete fermare sparatemi Oggi focus su sistema Mediaset

Fabrizio Corona ha commentato la decisione del giudice riguardo ai servizi di Falsissimo su Alfonso Signorini, affermando di essere disposto a tutto. La vicenda evidenzia le tensioni legate alle controversie mediatiche e giudiziarie nel mondo dello spettacolo.

Fabrizio Corona accetta la decisione del giudice sui servizi di Falsissimo dedicati ad Alfonso Signorini. Ma non si ferma e annuncia il nuovo episodio: sarà dedicato al “Sistema Mediaset”. A parlare è anche Ivano Chiesa, legale di Corona: “È un provvedimento profondamente sbagliato che si muove da un presupposto errato che Corona abbia voluto parlare dei gusti sessuali di Signorini, invece Corona denuncia l'esistenza di un sistema. Ci sono chat, filmati, interviste, telefonate pubblicate, alcune non le ha pubblicate ma le ha date alla Procura e probabilmente ne darà anche altre alla Procura nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Fabrizio Corona annuncia la prossima puntata di Falsissimo, in cui approfondirà il tema del sistema Mediaset.

Fabrizio Corona ha condiviso un video in vista della puntata di Falsissimo del 26 gennaio 2026, incentrata su Samira, Signorini e Mediaset.

Fabrizio Corona: Falsissimo fa tremare Maria De Filippi e la sua società televisiva. È finita

