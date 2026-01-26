Controlli in bar e locali interrotta festa abusiva

Nella serata di ieri, le forze dell'ordine hanno condotto controlli in diversi bar e locali di Genova, intervallando le verifiche con l’interruzione di una festa abusiva. Oltre alle irregolarità riscontrate in tre discoteche, le operazioni hanno coinvolto anche altri locali, per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza pubblica. Le attività proseguiranno per tutto il territorio, con attenzione alle normative vigenti e alla tutela dei cittadini.

Una cinquantina le persone, che stavano partecipando alla serata in un bistrot di Albaro. Multato anche un commerciante di Borgoratti Oltre alle irregolarità scoperte in tre discoteche genovesi, i poliziotti della questura, insieme a vigili del fuoco e polizia locale, hanno effettuato controlli anche in altri locali notturni. Venerdì sera, 23 gennaio 2026, l'attività è stata coordinata dal commissariato Foce-Sturla. Durante il servizio si è proceduto al controllo di un bar in piazza Rotonda a Borgoratti e di un bistrot in piazza Dunant in Albaro. Nel primo esercizio l'ispezione del bancone bar, della cucina e del magazzino hanno evidenziato la carenza delle previste norme igienico-manutentive, negligenza che è stata nell'immediatezza contestata con sanzioni pari a 7.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Maxi controlli in bar e locali: multe per oltre 32mila euroRecenti controlli eseguiti dal Commissariato di Ariano Irpino hanno riguardato numerosi bar e locali della zona.

Leggi anche: Controlli nei locali: dieci dosi di cocaina scoperte in un bar, sospeso un negozio etnico

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Rischio incendio in bar e ristoranti: i chiarimenti ministeriali su adempimenti e prevenzione; Sicurezza di bar e ristoranti, il Viminale sollecita controlli rigorosi; Blitz dei carabinieri in cinque locali: carenze igieniche, chiusure e 50 kg di cibo sequestrato; Uscire la sera non sarà più lo stesso: chi rischia la chiusura con la nuova stretta sulla sicurezza.

Controlli in bar e locali, interrotta festa abusivaUna cinquantina le persone, che stavano partecipando alla serata in un bistrot di Albaro. Multato anche un commerciante di Borgoratti ... genovatoday.it

Controlli nei locali tra centro e levante: multe per undici mila euro, attività abusive fermate e diffide ai gestoriWeekend di verifiche della Questura di Genova in bar e locali di pubblico trattenimento: riscontrate carenze igienico-sanitarie e violazioni sulla sicurezza ... lavocedigenova.it

Sicurezza nei locali di Terni, emerse irregolarità. Tavolo in Prefettura sui controlli #tuttoggi #Istituzioni #Terni #controlli #cransmontana #evidenza #locali #prefettura #scoop #sicurezza #subter #super #terni | http://ow.ly/gzz0106tB7U - facebook.com facebook

Bologna, i controlli nei locali dopo Crans-Montana, il Silb: «Giusti ma non diventi una caccia alle streghe» x.com