Fuochi d' artificio detenuti illegalmente e sigarette di contrabbando | sequestri della Finanza a Bari

Negli ultimi giorni, la Guardia di Finanza di Bari ha effettuato due sequestri relativi a fuochi d'artificio detenuti illegalmente e sigarette di contrabbando. Le operazioni si inseriscono in un'attività di controllo intensificata per contrastare i traffici illeciti nella città. Gli interventi testimoniano l'impegno delle autorità nel garantire la sicurezza pubblica e nel prevenire il mercato clandestino di prodotti pericolosi.

Due distinti sequestri sono stati messi a segno, negli ultimi giorni, dalla Guardia di Finanza nella città di Bari, nell'ambito di controlli rafforzati per il contrasto dei traffici illeciti.Fuochi d'artificio nel box autoNel corso del primo intervento, i militari hanno individuato, in un.

