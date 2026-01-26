Continua la rigenerazione del complesso di Santa Maria Novella al via i primi interventi

È iniziata la fase di rinnovo del complesso di Santa Maria Novella, con interventi destinati a valorizzare il patrimonio storico e a creare uno spazio polifunzionale. L’obiettivo è sviluppare un luogo che integri funzioni abitative, culturali e civiche, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a rafforzare il ruolo della comunità locale. La rigenerazione mira a conservare l’identità storica, garantendo al contempo nuove opportunità di utilizzo e accesso pubblico.

Procede la rigenerazione urbana del complesso di Santa Maria Novella. La struttura si appresta a diventare un vero e proprio polo sociale e culturale a disposizione della cittadinanza, capace di integrare funzioni abitative, museali, civiche e ambientali. Tra i primi passi in direzione degli interventi di riqualificazione degli spazi ci sono quelli della nuova biblioteca civica del complesso e dello spazio destinato alla caffetteria, i cui progetti di fattibilità tecnico economica hanno avuto il via libera della giunta comunale. Le risorse per i progetti sfiorano gli 1,5 milioni di euro derivanti da fondi PN metro Plus.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su santa maria

La rigenerazione di Santa Maria Novella avanza con l’approvazione dei progetti di fattibilità per la nuova biblioteca civica, che includerà una caffetteria interna.

