Confesercenti | chiudono le botteghe in 1.100 Comuni non c’è più l’alimentari

Secondo Confesercenti, tra il 2011 e il 2025 sono scomparse oltre 103.000 botteghe, con una riduzione di punti vendita che si concentra in particolare in 1.100 comuni privi di alimentari. Nonostante questa diminuzione, la superficie commerciale totale è cresciuta del 7,4%, grazie all’ampliamento delle dimensioni medie dei negozi, passato da circa 117 a 144,5 metri quadrati. Questa trasformazione evidenzia un cambiamento nel settore del retail fisico in Italia.

MILANO – Meno punti vendita, ma di dimensioni maggiori. Il retail fisico si trasforma: tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi oltre 103mila negozi, anche se la superficie commerciale complessiva è aumentata del 7,4%, grazie all’allargamento della dimensione media dei punti vendita, passata da circa 117 a 144,5 metri quadrati, un balzo del 23,8%. Un processo di ristrutturazione trainato dalla convergenza verso il formato medio: diminuiscono botteghe e micro-negozi e, allo stesso tempo, si ridimensionano le maxi-superfici del retail. È quanto emerge da un approfondimento Confesercenti sulle superfici di vendita per classi dimensionali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

