Desertificazione commerciale l' allarme | In 1.113 comuni neanche negozio alimentari Decolla l' online spariscono le botteghe

Leggo.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La desertificazione commerciale sta colpendo numerosi comuni italiani, con oltre 1.100 municipi privi di negozi alimentari. Nel frattempo, il commercio online cresce rapidamente, con un miliardo di pacchi consegnati nel solo quest'anno. Questo fenomeno evidenzia un cambiamento nei modelli di consumo, con molte botteghe che si spostano verso il digitale o chiudono definitivamente.

Rallentano i consumi o si spostano sempre più su Internet: solo quest?anno sono stati consegnati con l?e-commerce un miliardo di pacchi, una media di 18 per residente. E. 🔗 Leggi su Leggo.it

