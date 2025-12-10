Desertificazione commerciale l' allarme | In 1.113 comuni neanche negozio alimentari Decolla l' online spariscono le botteghe
La desertificazione commerciale sta colpendo numerosi comuni italiani, con oltre 1.100 municipi privi di negozi alimentari. Nel frattempo, il commercio online cresce rapidamente, con un miliardo di pacchi consegnati nel solo quest'anno. Questo fenomeno evidenzia un cambiamento nei modelli di consumo, con molte botteghe che si spostano verso il digitale o chiudono definitivamente.
Rallentano i consumi o si spostano sempre più su Internet: solo quest?anno sono stati consegnati con l?e-commerce un miliardo di pacchi, una media di 18 per residente. E. 🔗 Leggi su Leggo.it
Aumenta la desertificazione commerciale, in Toscana oltre 8.600 negozi sfitti
Commercio in crisi, Zanzini: "Non è un inverno commerciale, è un’era glaciale: desertificazione già in corso"
Desertificazione commerciale, dati allarmanti: "Nell'ultimo anno nella provincia hanno chiuso 94 negozi"
26 milioni di italiani senza negozi di prossimità: panifici, alimentari, librerie e benzinai spariti. La “desertificazione commerciale” avanza. #Confesercenti #comuni #Italia gdc.ancidigitale.it/il-vuoto-nei-p… Vai su X
I recenti e concordi studi nazionali di Confcommercio e Confesercenti hanno più volte denunciato la grave crisi del commercio di vicinato. Le associazioni hanno lanciato un chiaro grido d’allarme contro la desertificazione commerciale, sottolineando come es - facebook.com Vai su Facebook
L’allarme di Confcommercio: entro il 2035 a rischio il 20% dei negozi - Combattere insieme contro la desertificazione commerciale e portare nelle aree urbane la nuova linfa necessaria a fare rinascere i centri urbani. Come scrive ilsole24ore.com
L’allarme dei comitati: “Nuovi impianti eolici minacciano la Maremma” lanazione.it
L’aggressore delle donne evade dall’ospedale e fa perdere le sue tracce. Rintracciato dopo ore lanazione.it
Ustica, l’altra inchiesta. Risarcimenti spariti? Assolti tutti i manager ilrestodelcarlino.it
A Barberino una strage sfiorata. Pierantonio avrebbe pianificato il gesto in vista dell’esecuzione dello ... lanazione.it
Midtjylland-Genk (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Energia geotermica, una lunga storia italiana tra innovazione e sostenibilità liberoquotidiano.it