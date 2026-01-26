Confagri al giovane agricoltore Andrea Orefici il premio Carlo Sivieri

Confagri ha conferito il premio “Carlo Sivieri” a Andrea Orefici, giovane agricoltore. Il riconoscimento evidenzia l’impegno nel promuovere un sistema sanitario equo e orientato alla prevenzione, capace di rispondere alle esigenze di tutte le generazioni. Un approccio che si basa sulla tutela della salute, sul rafforzamento dei legami con i territori e sulla sostenibilità delle pratiche agricole.

