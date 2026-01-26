Confagri al giovane agricoltore Andrea Orefici il premio Carlo Sivieri
Confagri ha conferito il premio “Carlo Sivieri” a Andrea Orefici, giovane agricoltore. Il riconoscimento evidenzia l’impegno nel promuovere un sistema sanitario equo e orientato alla prevenzione, capace di rispondere alle esigenze di tutte le generazioni. Un approccio che si basa sulla tutela della salute, sul rafforzamento dei legami con i territori e sulla sostenibilità delle pratiche agricole.
Un sistema sanitario capace di rispondere ai bisogni di tutte le generazioni, fondato sull’equità, sulla prevenzione e su un forte legame con i territori. È questo il filo conduttore dell’incontro “Prendersi cura del futuro. Un sistema sanitario a misura di ogni generazione”, promosso da Anpa Pensionati Confagricoltura Emilia-Romagna e Anga Giovani di Confagricoltura Emilia-Romagna, che si è svolto venerdì 23 gennaio a Bologna, presso il Savoia Regency Hotel. Nel corso dell’incontro si è svolta la prima edizione del Premio “Carlo Sivieri – Miglior Giovane Eccellenza Agricola”, istituito per valorizzare l’impegno, l’innovazione e la capacità imprenditoriale delle nuove generazioni in agricoltura.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
