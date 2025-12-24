Il Gran Premio a Bistoni La giovane aretina al top
AREZZO Marie Bistoni ha vinto l’ultimo Gran premio della stagione 2025 all’ Arezzo Equestrian Centre. La giovane amazzone aretina, in sella a Castina 9, ha portato a termine una prova magistrale con un tempo velocissimo nel barrage, mettendo così alle sue spalle i cavalieri Simone Zaraffi e Mauro Junior Matteucci. "Sono molto soddisfatta di aver chiuso l’anno con la vittoria nel Gran Premio insieme a Castina, cavalla di 8 anni che monto solo da un mese, ma con cui sento già di avere un bellissimo feeling – ha detto Bistoni (nella foto) – Ringrazio tutto il team del centro equestre Podere il Castro, che mi supporta nella preparazione e in gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Gran Premio della Comunità Valenciana: su Sky e NOW il gran finale del Motomondiale 2025
Leggi anche: Gran finale di Portfolio Italia – Gran premio Fowa 2025
Il Gran Premio a Bistoni. La giovane aretina al top.
Il Gran Premio a Bistoni. La giovane aretina al top - La giovane amazzone aretina, in sella a Castina 9, ha portato a termine una prova magistrale con u ... msn.com
La storia torna in pista: il Gran Premio di Bari 2026! Il capoluogo pugliese si prepara a riabbracciare il rombo dei motori che hanno fatto la storia dell'automobilismo, dal 23 al 26 aprile 2026, 9^ rievocazione storica della leggendaria corsa del 1947-1956. Un ev - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.