Il Gran Premio a Bistoni. La giovane aretina al top.

AREZZO Marie Bistoni ha vinto l'ultimo Gran premio della stagione 2025 all' Arezzo Equestrian Centre. La giovane amazzone aretina, in sella a Castina 9, ha portato a termine una prova magistrale con un tempo velocissimo nel barrage, mettendo così alle sue spalle i cavalieri Simone Zaraffi e Mauro Junior Matteucci. "Sono molto soddisfatta di aver chiuso l'anno con la vittoria nel Gran Premio insieme a Castina, cavalla di 8 anni che monto solo da un mese, ma con cui sento già di avere un bellissimo feeling – ha detto Bistoni (nella foto) – Ringrazio tutto il team del centro equestre Podere il Castro, che mi supporta nella preparazione e in gara.

