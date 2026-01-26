Concorso PNRR3 docenti secondaria al via la PROVA ORALE Ecco le convocazioni AGGIORNATO

È stato annunciato l’avvio delle prove orali per il Concorso PNRR3 docenti secondaria, secondo quanto previsto dal DDG n. 29392025. Dopo la formazione delle commissioni e l’estrazione delle lettere di avvio, si può procedere formalmente con le prove, comprese eventuali prove pratiche per le classi di concorso che le prevedono. Questo aggiornamento fornisce le ultime convocazioni e le informazioni utili per i candidati.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all’estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). Sardegna: 09022026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale; – 10022026: inizio prove orali Le prove proseguiranno fino al 1004 2026. Sicilia La prova pratica avrà luogo giorno 07.02.2026 ore 07:45 Le prove orali inizieranno in data 09.02.2026 ore 15.00 Sardegna – 17022026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale; – 18022026: inizio prove orali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

Prova orale Chi supera la prova scritta del concorso PNRR3 accederà alla prova orale. La prova orale prevede una durata 45 minuti per valutare le conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto richies… x.com