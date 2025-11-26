Tango e ritmi folk | giovani talenti del SaxArts in concerto per Sos Donna

Nell’ambito delle celebrazioni della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne si inserisce il concerto di domenica 30 novembre presso il Ridotto del Teatro Masini, frutto della collaborazione tra il direttore artistico della manifestazione musicale, Marco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

