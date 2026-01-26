Comune scrive al governatore Fico per far riaprire l' ospedale

Il sindaco di Roccaromana, Nicola Pelosi, ha scritto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e al direttore generale dell’Asl di Caserta, Antonio Limone, chiedendo la riapertura e la rifunzionalizzazione dell’ex presidio ospedaliero. La richiesta si inserisce nel contesto della programmazione sanitaria regionale, con l’obiettivo di migliorare l’offerta sanitaria locale e garantire servizi essenziali alla comunità.

Il sindaco: "La struttura può ospitare l'Ospedale di Comunità, le Case della Comunità e altri servizi di assistenza territoriale. Inattività e assenza di decisioni rischiano di far perdere lo straordinario investimento pubblico. Avviare subito i lavori" “Dal 2020 in avanti, il sottoscritto - sottolinea Pelosi - ha avviato e reiterato, con atti formali e interlocuzioni istituzionali di altissimo profilo, una costante e documentata azione amministrativa volta alla rifunzionalizzazione del presidio, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e nazionale. Tali iniziative hanno trovato ampio e convinto sostegno da parte di oltre 50 Comuni, della Curia Vescovile, della Comunità Montana del Monte Maggiore, della Provincia di Caserta e di numerosi altri soggetti istituzionali, a dimostrazione di un'esigenza reale, condivisa e non più differibile”.🔗 Leggi su Casertanews.it

