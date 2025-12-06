Guerra Fico-De Luca | un solo assessore in giunta e no al vicepresidente indicato dall’ex governatore

Dopo Clemente Mastella ecco il turno di Vincenzo De Luca. Roberto Fico non si è ancora insediato alla presidenza della giunta, dove ancora siede il rais salernitano, ma ha enormi difficoltà nel predisporre la giunta. E stavolta il suo nemico è proprio l'ispiratore della lista "A testa alta". Che nemico, di fatto, lo è da sempre. Un solo assessorato. "A testa alta", la lista di De Luca, non ha avuto un exploit clamoroso, anche se resta pur sempre la quinta per numero di consiglieri eletti (sono 4). I deluchiani hanno puntato alto, avrebbero voluto la vicepresidenza della giunta guidata da Roberto Fico o assessorati di peso, come i Trasporti.

