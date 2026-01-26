Come sono le 30 canzoni scelte da Carlo Conti per Sanremo 2026? Ecco le nostre primissime pagelle

Ecco le prime impressioni sulle 30 canzoni selezionate da Carlo Conti per Sanremo 2026. Dopo aver ascoltato i brani in anteprima, offriamo un'analisi obiettiva delle composizioni che parteciperanno alla 76ª edizione del festival, fornendo un quadro chiaro e accurato delle scelte musicali in gara.

Sanremo 2026, le canzoni! Abbiamo ascoltato in anteprima i 30 brani in gara alla 76ma edizione del Festival. Ecco le primissime impressioni e considerazioni. Con poche eccezioni, si canta tanto d’amore: in corso o più spesso finito male, adolescenziale o adulto, per un figlio o un genitore. C’è più varietà nei generi, come racconta Carlo Conti presentando i brani negli studi Rai di Corso Sempione a Milano: «Ritmi latini, country, rap puro, pop e rock: per me è stato come andare al mercato a comporre un bouquet di fiori. L’ho immaginata coma un playlist radiofonica». I nomi che spiccano al primo ascolto? Ditonellapiaga, la coppia Fedez-Masini, Serena Brancale.🔗 Leggi su Amica.it

