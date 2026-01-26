Come sono le 30 canzoni scelte da Carlo Conti per Sanremo 2026? Ecco le nostre primissime pagelle
Ecco le prime impressioni sulle 30 canzoni selezionate da Carlo Conti per Sanremo 2026. Dopo aver ascoltato i brani in anteprima, offriamo un'analisi obiettiva delle composizioni che parteciperanno alla 76ª edizione del festival, fornendo un quadro chiaro e accurato delle scelte musicali in gara.
Sanremo 2026, le canzoni! Abbiamo ascoltato in anteprima i 30 brani in gara alla 76ma edizione del Festival. Ecco le primissime impressioni e considerazioni. Con poche eccezioni, si canta tanto d’amore: in corso o più spesso finito male, adolescenziale o adulto, per un figlio o un genitore. C’è più varietà nei generi, come racconta Carlo Conti presentando i brani negli studi Rai di Corso Sempione a Milano: «Ritmi latini, country, rap puro, pop e rock: per me è stato come andare al mercato a comporre un bouquet di fiori. L’ho immaginata coma un playlist radiofonica». I nomi che spiccano al primo ascolto? Ditonellapiaga, la coppia Fedez-Masini, Serena Brancale.🔗 Leggi su Amica.it
Approfondimenti su carlo conti
Carlo Conti commenta il cast di Sanremo 2026: «Chi sono? Sentirete le canzoni…»
Sarà Sanremo, le pagelle: Carlo Conti non perde tempo (8), le canzoni dei Big (9), la sfida tra Antonia e Senza Cri (5)
Chi sono i 30 cantanti di Sanremo 2026
Ultime notizie su carlo conti
Argomenti discussi: Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]; Galeazzo Bignami: Bologna non è la vetrina della sinistra: si fanno le cose rispettando le leggi. E Città 30 era scritta male; Fisco, ecco come presentare la domanda di rottamazione entro il 30 aprile; Concorso Comune Torino Istruttori e Funzionari Amministrativi 2025: 35 posti - Come studiare per le prove d'esame.
Ecco le pagelle di tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti - facebook.com facebook
Entro questa settimana Carlo Conti riceverà tutti i titoli delle cover che i 30 Big vogliono portare nella serata del venerdì. Come di consueto, verranno annunciati al TG1. #Sanremo2026 #TG1 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.