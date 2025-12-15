© Dilei.it - Sarà Sanremo, le pagelle: Carlo Conti non perde tempo (8), le canzoni dei Big (9), la sfida tra Antonia e Senza Cri (5)

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e si comincia a fare sul serio. Carlo Conti ha ufficializzato i 30 Big in gara e, dopo una serie di sfide combattute fino all’ultimo voto, si è chiusa anche la partita di Sanremo Giovani. Il verdetto è arrivato durante Sarà Sanremo, la serata-evento in diretta dal Casinò della città dei fiori che ha riportato sul palco i sei semifinalisti e ci ha regalato il primo, vero assaggio di Festival. Tra performance, anticipazioni e titoli delle canzoni raccontati più o meno misteriosamente dai Big in gara, l’atmosfera sanremese è ufficialmente partita. Ecco le pagelle della serata. Dilei.it

